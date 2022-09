Heilbronn schränkt Sexarbeit ein

In Heilbronn darf Prostitution in den nächsten drei Monaten nicht in der Hafenstraße angeboten werden. Ein dauerhaftes Verbot will die Stadt prüfen.

Sendung am Di. , 13.9.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus dem Studio Heilbronn, SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn