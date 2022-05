Rohbau beinahe fertig: Neubau des SWR Studios Heilbronn voll im Zeitplan

Für den SWR entsteht im Heilbronner Businesspark Schwabenhof ein neues Studio für die Region Heilbronn-Franken. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, heißt es vom Bauunternehmen.

Der Rohbau steht beinahe: Dem unfertigen, von einem Bauzaun umgebenen Gebäude namens "vega/3" im Heilbronner Gewerbegebiet Schwabenhof fehlen lediglich Wände und Dach des fünften und letzten Stocks. Noch herrscht Baustellencharme: Fenster, Böden, verputzte Wände, Leitungen, Installationen und die Inneneinrichtung fehlen komplett. Von außen soll eines Tages eine moderne Edelstahl-Fassade den derzeit noch unverputzten Korpus zieren.

"Dieser Neubau ist ein richtiges Nachhaltigkeitsprojekt. Denn die modernen Arbeitsplätze erlauben uns, alles aus einer Hand zu planen, also gleichzeitig zu planen für Hörfunk, Fernsehen und Internet. Das heißt, wir bauen und sparen dadurch. Das kommt unseren Nutzerinnen und Nutzern zugute. Alle reden von steigenden Preisen und der SWR baut, um mit kleineren Einheiten mehr Ausspielwege zu bedienen."

Hier, verteilt auf anderthalb Ebenen des "vega/3", entsteht das zukünftige Studio des Südwestrundfunks (SWR) in Heilbronn. Die Bauarbeiten am Rohbau liegen voll im Zeitplan, bestätigt Werner Durst vom Bauträger Kruck + Partner. Und das trotz widriger Umstände wie der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Heißt, schon ab Mitte 2024 könnte die Heilbronner SWR-Redaktion hier den Sendebetrieb aufnehmen.

"Dann hätte die Redaktion etwas Neues, etwas Nachhaltiges, eine neue Heimat."

Berichterstattung auf rund 900 Quadratmetern

Die ersten Gespräche über das Neubau-Projekt habe es bereits 2020 gegeben. Dann ging alles Schlag auf Schlag, so Durst. Bis das Gebäude aber bezugsbereit ist, soll noch einiges geschehen. Mit einem Blick in den Rohbau lässt sich erahnen, wie eines Tages auf rund 900 Quadratmetern die SWR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter über die Region mit dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, den Kreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber berichten werden.

Nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Studio

Entstehen wird ein modernes Studio mit 40 Arbeitsplätzen, das der Redaktion schnelles, und vernetztes Arbeiten mit neuester Technik ermöglicht, sowohl im Online-Bereich, als auch im Radio und im Fernsehen. Nachhaltig und zukunftsgerichtet soll es sein und für alle, die die Internet-, Fernseh- und Radioangebote des SWR nutzen und allen Beitragszahlenden von Vorteil, da in Zukunft kostengünstigeres Arbeiten möglich ist.

Multimediales Arbeiten und schnelle Informationsweitergabe

Dabei gibt es unter anderem einen modernen Desk, also ein Großraumbüro, das als Schnittstelle für Koordination und Planung dient. Offene Büroräume bieten Platz für den unkomplizierten Austausch innerhalb der Redaktion. Ein zentrales Studio und mehrere multimediale Funktionsarbeitsplätze machen das schnelle multimediale Arbeiten perfekt. So können Informationen schnell einlaufen, verarbeitet, weitergegeben und ausgespielt werden.

Blick vom vierten Stock SWR

In den bisherigen Räumen, im Shoppinghaus in der Allee in der Heilbronner Innenstadt, sind die Optionen indes begrenzt. So wäre es nur schwer möglich gewesen, eine Redaktion hier auch für die Ansprüche zukünftiger Berichterstattung zu rüsten. Von der Allee aus informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nunmehr seit fast 50 Jahren über die aktuellen Geschehnisse aus der Region Heilbronn-Franken. Ab 2024 soll das, wenn alles nach Zeitplan läuft, in den Schwabenhof verlegt werden.

Zuverlässiger Bauträger Kruck + Partner

Das neue Studio wird vom Bauträger Kruck + Partner gebaut und soll künftig multimedial nutzbare Flächen für Redaktion und Produktion bieten.

Hier entstehen die zukünftigen Räume des Heilbronner SWR Studios SWR

"Die großen Herausforderungen [bei dem Projekt] liegen in den speziellen Anforderungen vom SWR, wie Studios und Sendeplätze – also alles, was da sendetechnisch drin ist."

In Kruck + Partner hat der SWR einen verlässlichen Partner zur Umsetzung des Projekts gefunden. Der Bauträger hat bereits mehrere Großprojekte in Heilbronn umgesetzt. Und so wird auch hier auf enge Zusammenarbeit gesetzt.