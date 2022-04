per Mail teilen

In Heilbronn ist am Donnerstagmittag in Höhe des Neckarturms laut Polizei ein Radfahrer gegen eine Stadtbahn geprallt. Der 50-Jährige wurde mit einer Oberschenkelverletzung ins Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme ruhte der Stadtbahnverkehr auf der Strecke. Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr waren vor Ort.