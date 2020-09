In der Heilbronner Karlstraße sind am Donnerstagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr zwei Männer laut Polizei durch ein offenes Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen. Als die Bewohnerin, die in dem Zimmer schlief, wach wurde, wurde sie von den Männern bedroht, die außerdem ein Reizgas versprühten. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg, die Polizei sucht Zeugen.