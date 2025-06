per Mail teilen

Rund 1.500 Athleten sind heute beim Heilbronner Triathlon am Start. Erstmals seit Corona sind alle Startplätze vergeben. Auf dem Programm steht auch die Deutsche Meisterschaft.

Nach einer Protestdemo Samstag früh gegen eine AfD-Veranstaltung gingen die Vorbereitungen auf den Triathlon nahtlos weiter: Eben noch haben die Absperrungen den Demonstrationszug gesichert, kurz darauf schon kamen sie an die Triathlonstrecke.

450 Sportlerinnen und Sportler auf der Mitteldistanz

Im Mittelpunkt stehen die Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz, die zum vierten Mal in Heilbronn ausgetragen werden. Dabei kämpfen 450 Athleten und Athletinnen um die nationalen Titel über 1,9 Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren und 21,6 Kilometer Laufen.

Nach 1,9 Kilometer Schwimmen gilt es bei der Mitteldistanz eine Radstrecke von 83 Kilometern zu bewältigen, bevor sich ein Lauf von 21,6 Kilometern anschließt. SWR

Daneben gibt es aber auch Rennen auf der Kurz-, der Sprintdistanz und rund 60 Staffeln, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich die Disziplinen teilen. Insgesamt gibt es laut Veranstalter für den Triathlon in Heilbronn 1.500 Anmeldungen, die Starterplätze sind ausgebucht.

Erster Startschuss um 8:10 Uhr

Los geht's mit dem ersten Startschuss um 8:10 Uhr. Beim Marrahaus in der Innenstadt steht der Sprung in den Neckar an. Nach dem Schwimmen im Neckar geht es auf die Radstrecke über Böckingen und Klingenberg und je nach Variante weiter über Schwaigern, Stetten und Haberschlacht (alle Kreis Heilbronn).

Erste Zieleinläufer gegen 12:00 Uhr

Das Ziel befindet sich auf dem Heilbronner Markplatz. Gegen 12 Uhr rechnen die Veranstalter mit den ersten Zieleinläufern.



Pure Freude im Zielbereich Jan Papenfuß

Auswirkungen hat der Triathlon auf den ÖPNV: Bis 15 Uhr fahren erneut keine Stadtbahnen durch die Innenstadt. Bereits am Samstag wurde sie umgeleitet, wegen der AfD-Veranstaltung

Schwerer Unfall im vergangenen Jahr

Beim Triathlon im vergangenen Jahr hatte es einen schweren Unfall gegeben. Mehrere Autofahrer hatten Streckensperrungen missachtet und teilweise Absperrungen auf die Seite geräumt. Dabei war ein Autofahrer mit einem Radsportler zusammengestoßen. Der Triathlet kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut einer Polizeisprecherein mussten ihre Kolleginnen damals mehrmals tätig werden und Absperrungen zurückschieben.

Jetzt hat die Polizei weitere Streckenkontrollen angekündigt.