Heilbronn kontrolliert Zustand der Straßen im Stadtgebiet

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn will den aktuellen Zustand ihrer Straßen im Stadtgebiet neu erfassen. Deshalb werden Mitarbeiter der Stadt in den kommenden Wochen alle Straßen abfahren.

Die Stadt Heilbronn will wissen, in welchem Zustand die Straßen im Stadtgebiet sind. Um das festzustellen, werden nun alle Straßen und Feldwege abgefahren. Diese Zustandsanalyse des rund 1.150 Kilometer langen Netzes dauert etwa zwei Monate und wird in den nächsten Wochen stattfinden.

Messfahrzeuge mit Kameras im Einsatz

In Heilbronn sind spezielle Messfahrzeuge im Einsatz, die mit Kameras und verschiedenen Laserscannern ausgestattet sind. So können die Straßenoberflächen millimetergenau analysiert und Baumwurzeln, Erdfalten, Risse sowie Flickstellen erfasst werden. Wenn die Bilder ausgewertet sind, bekommen die Straßen Noten zwischen eins und fünf. Erst ab Note vier besteht offiziell Handlungsbedarf.

Die letzte genaue Analyse des Straßenzustands in Heilbronn gab es vor acht Jahren, jetzt soll sie auf den neusten Stand gebracht werden. Die Kosten dafür liegen bei 350.000 Euro.