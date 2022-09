Start-up-Festival "Slush´D" in Heilbronn gestartet

per Mail teilen

Rund 750 Teilnehmer werden beim neuen Start-up-Festival der Heilbronner Campus Founders erwartet. Das Festival soll auch zur Vernetzung mit Unternehmen dienen.

Mit dem Start-up-Festival "Slush'D" startet am Donnerstag in Heilbronn ein Start-up-Festival-Format aus Finnland. Die Veranstalter erwarten rund 750 Teilnehmer im alten E-Werk in Heilbronn. Thematisch soll es um die Themen LearnTech, Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 gehen. Organisiert wird das Festival von den Campus Founders auf dem Bildungscampus. Heilbronn hatte sich unter 80 internationalen Bewerbern durchgesetzt.

"Ich glaube, in Regionen wie Heilbronn-Franken gibt es eine ganz besondere Chance für Start-ups, die sich im sogenannten Business-to-Business-Umfeld tummeln, sprich die in bestehende Unternehmen hinein verkaufen und den Unternehmen vielleicht auch bei der Transformation aktiv helfen."

Festivalableger aus Finnland

Das "Slush'D"-Festival ist der regionale Ableger des "Slush"-Festivals im finnischen Helsinki. Gründerinnen und Gründer sollen miteinander ins Gespräch kommen. Es geht aber auch darum, Investoren für Ideen zu begeistern und sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen.

Das alte E-Werk: Hier soll sich die Start-up-Szene bei "Slush'D" treffen und austauschen. Campus Founders

Nach Angaben der Campus Founders begann "Slush" in Finnland als eine von Studenten organisierte Start-up-Veranstaltung. Die erste Konferenz hatte nur 250 Teilnehmer, heute sind es über 20.000.