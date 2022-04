per Mail teilen

In Heilbronn gilt ab 1. April eine Leinenpflicht für Hunde, die in den Wäldern des Stadtwaldes ausgeführt werden. Die neue Regelung gilt zunächst bis Mitte Juli, ein Verstoß dagegen kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Bislang mussten Hunde nur auf öffentlichen Plätzen, bei Menschenansammlungen sowie in Grün- und Erholungsanlagen angeleint werden.