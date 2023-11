Glück im Unglück hatte am Montagnachmittag ein Passant in Heilbronn. Ein Zusammenprall mit einer Stadtbahn am Einkaufszentrum K3 ging glimpflich aus.

In Heilbronn ist am Montagnachmittag ein Fußgänger von einer Stadtbahn angefahren und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann am Einkaufszentrum K3 eine rote Ampel übersehen. Als er den Gleisbereich betrat, kam die Bahn und streifte ihn am Kopf. Nach dem Unfall war die Strecke in der Innenstadt kurz gesperrt, inzwischen fährt die Stadtbahn wieder.