In Heilbronn wird es 2020 keine Weihnachtsgottesdienste geben. Genau deshalb haben die beiden großen Kirchen jetzt die Aktion "Heilbronn singt Weihnachtslieder" gestartet.

Heilbronn singt Weihnachtslieder

Weihnachten 2020 soll auch ohne Kirchgang weihnachtlicher werden - und so werden an den katholischen und evangelischen Kirchen am 25. Dezember, also am 1. Weihnachtsfeiertag, um punkt 18:05 Uhr für fünf Minuten in der ganzen Stadt die Glocken läuten.

Ab 18:05 Uhr sollen dann alle gemeinsam unter anderem "Oh du Fröhliche" singen - entweder vom Balkon, am offenen Fenster im eigenen Garten, zusammen mit den Nachbarn, mit Instrumenten, und so weiter. Spannend, wie Heilbronn am Abend des Ersten Weihnachtstages klingen wird...