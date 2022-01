Stadtmarketing setzt auf Naturtourismus

Die Heilbronn Marketing Gesellschaft setzt in diesem Jahr auf mehr Angebote aus dem Bereich Naturtourismus. So sind unter anderem abendliche Lichterfahrten mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus geplant, Traktorsafaris durch die Weinberge und eine engere Vernetzung mit der Württembergischen und Badischen Weinstraße. Außerdem will die Stadt weitere Stellplätze für Wohnmobile ausweisen und sich verstärkt im sogenannten Netzwerk Boulevard A6 engagieren, um über die touristischen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke mehr Besucher in die Stadt zu locken. Der Städtetourismus ist von der Corona-Krise schwer getroffen worden, in Heilbronn wurden im vergangenen Jahr bis Oktober 188.000 Besucher gezählt, weniger als 50 Prozent der Übernachtungen von 2019.