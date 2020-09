Ein 70 Jahre alter Mann, der am Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in Heilbronn gefunden wurde, gibt weiter Rätsel auf. Bisher hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Mann liege nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus und sei nicht vernehmungsfähig. Lediglich über Facebook seien zwei Hinweise eingegangen, die jetzt geprüft werden. Die Polizei war zunächst wegen eines vermeintlichen Unfalls alarmiert worden. Zeugen hatten berichtet, dass ein Fahrradfahrer am Alten Friedhof in Heilbronn gestürzt sei und leblos am Boden liege. Laut Polizei ist aber auszuschließen, dass seine schweren inneren Verletzungen von dem Sturz stammen. Ursache könnten Schläge und Tritte sein.