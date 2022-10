per Mail teilen

Der Mann, der vor zehn Tagen in der Heilbronner Innenstadt mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben hat, muss laut Polizei für die Kosten des Einsatzes aufkommen.

Die Polizei teilte am Montagnachmittag mit, dass der Schütze Kosten im mindestens mittleren vierstelligen Bereich zahlen muss. An dem Einsatz seien an die hundert Polizeikräfte, ein Spezialeinsatzkommando und Hunde beteiligt gewesen.

Hintergründe der Tat weiterhin unklar

Im Bereich des experimenta-Parkhauses hatte der 34-Jährige in der Nacht auf den 21. Oktober laut Polizei Schüsse mit einer Waffe abgegeben. Diese stelle sich später als Schreckschussmodell heraus. Die Schüsse hatten in den sozialen Medien für viel Unruhe gesorgt. Ein Gebäude musste von der Polizei umstellt und Häuser evakuiert werden. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt.