Heilbronn legt Städtepartnerschaft zu Novorossijsk auf Eis

per Mail teilen

Die städtepartnerschaftliche Beziehungen zwischen Heilbronn und dem russischen Novorossijsk sollen vorläufig auf offizieller Ebene ruhen. Es soll eine Resolution erarbeitet werden.

Der Ältestenrat im Heilbronner Gemeinderat hat am Montagnachmittag über die Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Novorossijsk beraten. Das Ergebnis: Die offiziellen Partnerschaftsbeziehungen sollen zunächst ruhen. So soll zum Beispiel auf Besuche oder Einladungen verzichtet werden. Am 28. März soll dem Gemeinderat eine Resolution vorgestellt werden, der diese dann verabschieden soll.

Die Städtepartnerschaft von Heilbronn und der russischen Stadt Novorossijsk wurde belastet, da deren Bürgermeister sich als Putin-Anhänger und Unterstützer des Kriegs gezeigt hatte.