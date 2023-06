Heilbronn: Kosten Einwegverpackungen bald extra?

In Tübingen gibt es bereits eine Abgabe auf Einwegverpackungen. Nachdem nun das Bundesverwaltungsgericht die Praxis bestätigt hat, denkt auch die Stadt Heilbronn darüber nach.

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Tübinger Verpackungssteuer für rechtmäßig erklärt hat, erwägen weitere Städte in Baden-Württemberg die Einführung einer Abgabe auf Einweggeschirr und Verpackungen, auch die Stadt Heilbronn.

Die Stadt teilte dem SWR mit, man begrüße, dass jetzt eine Rechtssicherheit bestehe und intensiviere nun den Entscheidungsprozess, ob eine solche Steuer auch in Heilbronn eingeführt werden solle.

Tübingen als Vorreiter

In Tübingen gilt für Gastronomiebetriebe seit 2022 eine Abgabe von 20 bis 50 Cent auf Einwegverpackungen, wie beispielsweise Kaffee-to-go-Becher, Eislöffel oder Pommes-Schalen. Damit will die Stadt den Müll in der Innenstadt reduzieren und Entsorgungskosten verringern.

Doch dagegen wurde geklagt, von einer Betreiberin einer McDonald's Filiale in Tübingen, unterstützt durch den Fast-Food-Konzern. McDonald's bedauerte die Entscheidung des Gerichts und kündigte an, dass die Franchise-Nehmerin eine Verfassungsbeschwerde prüfen wolle.

Noch im März 2022 hatte das Verwaltungsgericht in Mannheim die Verpackungssteuer für unrechtmäßig erklärt. Nachdem die Stadt in Revision ging, landete der Fall schließlich beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dieses hat am Mittwoch entschieden, dass die Steuer in Grundzügen nun doch umsetzbar ist.