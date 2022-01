Wohnheim-Party endet im Gewahrsam

Die Heilbronner Polizei hat nach einer Party in einem Wohnheim am Mittwochabend zwei Männer in Gewahrsam genommen. Einige der männlichen Gäste waren aggressiv, berichtet die Polizei, als Beamte gegen 23 Uhr die lautstarke Party in dem Wohnheim auflösen wollten. Sie beschimpften die Beamten und wollten sich nicht ausweisen, weitere Streifen kamen dazu. Ein 24 Jahre alter Party-Gast leistete Widerstand und schlug nach den Beamten. Er und ein 27-Jähriger wurden in Gewahrsam genommen. Außerdem trafen die Polizisten einen 16-Jährigen auf der Party, der zuvor als vermisst gemeldet worden war. Die Polizei brachte ihn in eine Inobhutnahme-Einrichtung.