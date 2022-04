Bewerbungsfrist für OB-Wahl endet

In Heilbronn endet am Montagabend die Bewerbungsfrist für die Wahl des Oberbürgermeisters. Bisher gibt es drei Kandidaten: Neben Amtsinhaber Harry Mergel von der SPD haben sich der AfD-Kommunalpolitiker Raphael Benner und die Heilbronner Logopädin Katharina Mikov beworben. Am 19. Januar sollen die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber in der Heilbronner Harmonie öffentlich vorgestellt werden. Gewählt wird dann am 6. Februar. Falls bei der Wahl keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, findet am 20. Februar eine Neuwahl statt.