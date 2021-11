NSU-Terror: Offene Fragen bleiben nach Polizistinnenmord in Heilbronn

Am 4. November 2011 wurde der NSU enttarnt. Auch den Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn soll die rechtsextreme Terrorgruppe begangen haben.

Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos - nach dem Auffliegen der Terrorzelle NSU dpa Bildfunk Picture Alliance

Zehn Jahre ist es her: Damals brannte in der Thüringer Stadt Eisenach nach einem Banküberfall ein Wohnmobil aus. Darin befanden sich die Leichen der beiden Bankräuber Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. In den folgenden Tagen wurde klar: Es muss sich um die Mörder der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn sowie weiterer Opfer in ganz Deutschland handeln. Zehn Menschen hatte die rechtsextreme Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) ermordet, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle verübt.

Bis zu jenem Tag hatte es keine heiße Spur zu den Mördern der Polizistin Kiesewetter in Heilbronn gegeben. Über vier Jahre gingen die Ermittlungen der Sonderkommission in Heilbronn ins Leere. Als wenige Tage nach dem Wohnmobil-Brand die Waffen der ermordeten Polizistin und ihres Kollegen bei den toten Neonazis gefunden wurden, war die Lage aber klar.

Beamtinnen und Beamte der Spurensicherung der Polizei arbeiten am 25.4.2007 auf der Heilbronner Theresienwiese (Baden-Württemberg) an dem Tatort, an dem zuvor die Polizeibeamtin Kiesewetter getötet wurde. dpa Bildfunk Bernd Weißbrod/dpa

Polizistin wird NSU-Opfer in Heilbronn

Die Polizistin Michèle Kiesewetter ist das letzte bislang bekannte Opfer des NSU. Die 22-Jährige wuchs in Thüringen auf und wurde am 25. April 2007 auf dem Heilbronner Festplatz Theresienwiese erschossen. Ihr Kollege überlebte lebensgefährlich verletzt nach einem Kopfschuss. Was genau an dem Tatort passierte, bleibt ungeklärt. Allerdings wurde eine DNA-Spur gefunden.

Jahrelang jagte die Polizei danach das "Phantom von Heilbronn": eine vermeintliche Gewalttäterin, der unter anderem sechs Morde angelastet wurden und die ihre "Gen-Spur" auch nach mehreren Einbrüchen hinterlassen hatte. Im März 2009 dann musste der Heilbronner Oberstaatsanwalt Volker Link zugeben: Das Erbgut war beim Verpacken in der Fabrik auf die Wattestäbchen zur Spurensicherung gekommen - und hatte die Ermittler an der Nase herumgeführt.

Eine Gedenktafel erinnert in Heilbronn an die 2007 von Neonazis ermordete Polizistin Kiesewetter. dpa Bildfunk Foto: Franziska Kraufmann dpa/lsw

Ungereimtheiten und Ku-Klux-Klan-Kontakte

Damit nicht genug: Es war nicht nur für den damaligen Innenminister Reinhold Gall (SPD) aus Obersulm (Kreis Heilbronn) unfassbar: Kollegen aus der Einheit von Michèle Kiesewetter hatten Kontakte mit dem rassistischen Ku-Klux-Klan in Schwäbisch Hall, die ihre Rituale auf der Geyersburg bei Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) abhielten. Reinhold Gall ließ die Machenschaften untersuchen. Dabei wurde damals im Polizeiapparat vertuscht und verdeckt, so später die Ermittlungen.

Ein ehemaliger Beamter des Verfassungschutzes berichtete gar, dass es bereits im Jahr 2003 Hinweise auf die Nazi-Terrororganisation und geplante Banküberfälle im Raum Heilbronn gegeben haben soll - und zwar von einem Informanten in Flein (Kreis Heilbronn). Sein Chef habe ihn angwiesen, so die Aussage, den zugehörigen Ordner zu schreddern.

Der damalige Innenminister von Baden-Württemberg, Heribert Rech (CDU, rechts im Anzug), und Polizisten aus ganz Baden-Württemberg erweisen mit einem Trauerzug am 30.4.2007 in Böblingen ihrer in Heilbronn ermordeten Kollegin (Foto) die letzte Ehre. dpa Bildfunk Foto: Norbert Försterling/dpa

Vieles bleibt ungeklärt: Gab es NSU-Helfer?

Auch Untersuchungsausschüsse in Berlin und Stuttgart konnten kein Licht ins Dunkel bringen. Und auch heute bleibt immer noch eine Vielzahl von Fragen offen, die auch im Prozess gegen die NSU-Komplizin Beate Zschäpe nicht ausgeräumt wurden. Fünf Jahre lang wurde vor dem Münchner Oberlandesgericht gegen sie verhandelt, seit Kurzem ist das Urteil rechtskräftig. Zschäpe sagte aus, ihre NSU-Mitbewohner Mundlos und Böhnhardt hätten den Anschlag auf die Heilbronner Polizistin Kiesewetter und ihren Kollegen allein verübt. Einziger Grund für die Tat: Polizeiwaffen zu erbeuten, die zuverlässiger seien als die eigenen. Kritische Stimmen hegen auch heute noch Zweifel daran.

Vor allem ist es kaum zu glauben, dass das Trio bei den Morden keine Helfer und Hinweisgeber hatte. Helfer wurden jedoch nie ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten bei den Opfern meist zuerst im eigenen Umfeld - oder jagten, wie in Heilbronn, einem Phantom hinterher.