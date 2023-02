Neue Unterkünfte für Geflüchtete am Heilbronner Gesundbrunnen

Die Stadt Heilbronn hat angekündigt, im leerstehenden Klinikgebäude am Gesundbrunnen neue Unterkünfte für Geflüchtete einzurichten. 90 Menschen können dort künftig wohnen.

Das alte Klinikgebäude am Gesundbrunnen in Heilbronn steht seit 2017 teilweise leer. Jetzt sollen dort neue Unterkünfte für bis zu 90 Personen entstehen. Das teilte die Stadt Heilbronn mit. Grund für die Vorbereitung der neuen Unterkünfte ist laut Stadt eine Verdopplung der Zahl der Geflüchteten, die in Heilbronn in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind; sie sei von knapp 700 auf über 1.400 gestiegen.

Übergangszeit: Drei Stockwerke für Geflüchtete

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts am Gesundbrunnen, der sich nach Angaben der Stadt in den Endzügen befindet, soll der Altbau abgerissen werden. Für eine Übergangszeit soll nun ein Gebäudetrakt auf drei Stockwerken als Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine dienen.

Es soll einen eigenen Zugang zu dem als Unterkunft genutzten teil des Gebäudes eingerichtet werden. Wie die Stadt mitteilt, sei der Klinikbetrieb nicht betroffen. Die Unterkünfte sollen noch im ersten Quartal des Jahres bezugsfertig sein.