Ohne Führerschein mit Drogen am Steuer erwischt

Seit Montag befindet sich ein 32-Jähriger wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Der Mann fiel Polizeibeamten in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn-Böckingen auf, als er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, indem er abbog, stark beschleunigte und eine Verkehrsinsel überfuhr. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und blieb nach mehreren Kollisionen mit Verkehrsschildern stehen, sodass der Tatverdächtige durch eine Streife vorläufig festgenommen werden konnte. Der Alkoholgehalt des Tatverdächtigen betrug über 1,5 Promille und er stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Im Auto des Mannes fand die Polizei etwa 240 Gramm Amphetaminpaste sowie zwei gefälschte Führerscheine. Zudem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige über keine Fahrerlaubnis verfügte.