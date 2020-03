per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn untersagt ab dem Wochenende alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 200 Besuchern. Sie hofft damit, der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat die Einschränkung am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, solle es ab Samstag bis zum 19.4.2020 keine Veranstaltungen in der Stadt mehr geben.

Damit gelten strengere Regeln als von Land und Bund empfohlen und vorgegeben. Es sei ein starker Eingriff, aber die Stadt Heilbronn wolle "die Bürger schützen" - und damit sei es auch angemessen. Dennoch gebe es keinen Grund zur Panik, betonte Mergel.

Kein Fest zum Jahrestag der BUGA

Betroffen davon sind damit auch ein geplantes Festwochenende zum Jahrestag der Bundesgartenschau (BUGA), Vorführungen im städtischen Theater und Messen. Auch das Festival "Magie der Stimmen", der verkaufsoffene Sonntag und Konzerte, beispielsweise in der Veranstaltungshalle Harmonie, sind damit vorerst gestrichen.

Soweit es möglich ist, sollen die abgesagten Veranstaltungen nachgeholt werden. Veranstaltungen mit 100 bis 199 Teilnehmenden müssen demnach beim städtischen Ordnungsamt gemeldet werden. Sie würden dann geprüft.