"Die brauchen Strom!" - Heilbronner sammeln Spenden für die Türkei

Viele Türken in Heilbronn sammeln aktuell gemeinsam Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Mit dabei ist zum Beispiel auch Sevinc Das vom türkischen Frauenverein Heilbronn.

Viele in Heilbronn lebende Türkinnen und Türken haben auch Verwandtschaft in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten. Und auch sonst besteht eine große Nähe zu den Erdbebenopfern. Daher haben sich verschiedene Vereine und Privatpersonen zusammengetan, um Spenden zu sammeln. Aktuell werde vor allem Geld benötigt - und Generatoren. Am Samstag gab es eine Spendenaktion auf dem Marktplatz in Heilbronn und auch in der kommenden Woche wird täglich von 11 bis 17 Uhr am Kiliansplatz gesammelt.

Aktuell vor allem Geld benötigt

Eine der Organisatorinnen, Sevinc Das vom türkischen Frauenverein Heilbronn, stand am Samstag zwischen vielen Menschen vor einem Stand auf dem Heilbronner Marktplatz. Rundherum war der Stand gefüllt mit Kaffee und türkischem Gebäck.

"Wir Türken sind für Gastfreundschaft bekannt und das wollen wir hier weitergeben."

Am Marktplatz wurde Geld gesammelt. Wer gespendet hat, durfte sich am reichhaltigen Buffet bedienen. Außerdem konnte man sich hier auch informieren, wie man sonst helfen kann. Sevinc Das wies aber ausdrücklich darauf hin: Am Markt- und am Kiliansplatz werden keine Kleider- oder Sachspenden entgegengenommen. Das würde den Rahmen sprengen. Dennoch sammelt sie mit ihren Mitstreitern beispielsweise auch Strom-Generatoren.

"Die brauchen Strom"

Mit am wichtigsten sei es aktuell, dass die Erdbebenopfer wieder Strom hätten. Ali Koca aus Heilbronn gehört mit zu den Organisatoren. Seine Familie beispielsweise lebt in Antakya. Die Stadt sei komplett von der Stromversorgung abgeschnitten – und kalt sei es auch. Es brauche daher auch Generatoren und Winterzelte.

Neuwertige Strom-Generatoren und Zelte können bei der Prestige GmbH in der Mühlrainstraße 8 in Heilbronn abgegeben werden. Von dort kommen sie nach Stuttgart. Das dortige türkische Konsulat kümmere sich dann um den Transport in die Türkei, so Sevinc Das.

Weitere Spendenaktionen unter der Woche

In der kommenden Woche werden die Heilbronnerinnen und Heilbronner weiter sammeln. Dann am Kiliansplatz, täglich von 11 bis 17 Uhr.