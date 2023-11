Ein Mann ist am Samstag in Heilbronn an einer Bushaltestelle von vier Jugendlichen angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Heilbronn wurde am Samstagabend ein 46-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher an einer Bushaltestelle angegangen und leicht verletzt. Schon im Bus sei der Mann von den Jugendlichen beleidigt worden, so die Polizei in einer entsprechenden Mitteilung.

Durch Telefonat gestört gefühlt

Der Mann habe sich demnach an einem lauten Telefonat einer Frau im Bus gestört gefühlt. Wie es heißt, habe er der Frau das durch Blicke verdeutlicht. Diese wiederum sei aufgestanden und auf die ebenfalls im Bus fahrende Gruppe Jugendlicher, bestehend aus drei jungen Männern und einer jungen Frau, zugegangen. Worum es im anschließenden Gespräch ging, dazu macht die Polizei keine Angaben.

Erst Beleidigungen, dann ein Angriff

Allerdings soll daraufhin einer der Jugendlichen den 46-Jährigen beleidigt haben. Als der Mann wenig später aus der Linie zehn an der Haltestelle "Post Allee" ausstieg, folgten ihm die Jugendlichen laut Polizei und umringten ihn. Einer soll ihn zu Boden gestoßen, ein weiterer ihn gegen den Knöchel getreten haben. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Polizei sucht Zeugen

Die Jungendlichen seien daraufhin in den Bus gestiegen, der noch an der Haltestelle stand. Das Mädchen aus der Gruppe sei allerdings nochmal ausgestiegen, habe den Mann weiter beleidigt und dessen Rucksack in den hinteren Teil des Busses geworfen. Wie es dann weiter ging, auch dazu gibt es keine Aussage der Polizei. Sie sucht allerdings Zeugen der Tat und hat auf ihrer Webseite Beschreibungen der vier gesuchten Jugendlichen veröffentlicht. Die Tat ereignete sich am vergangenen Samstagabend gegen 19:20 Uhr.