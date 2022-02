Heilbronner Talkrunde zu Künstlerischer und Künstlicher Intelligenz

In der Talkrunde am Freitagabend in der Kreissparkasse Heilbronn haben sich die Gäste über die Bedeutung von künstlerischer und künstlicher Intelligenz ausgetauscht.

250 Interessierte haben sich am Freitag zur Talkrunde Heilbronn LIVE "Unter der Pyramide" eingefunden. Gesprochen wurde über die Bedeutung von Kunst und künstlicher Intelligenz in der Region. Zu Gast waren unter anderem Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und der Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung Reinhold Geilsdörfer. Künstliche Intelligenz am Standort Heilbronn Der Bau des Innovationsparks Künstliche Intelligenz (KI) im Stadtteil Neckargartach sei zukunftsweisend für die Region, betont Oberbürgermeister Harry Mergel. Damit sollen nicht nur die Forschung und der Hochschulbereich vorangetrieben, sondern auch sichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Ziel ist es den Transformationsprozess voranzubringen. "Der Produktivitätsanstieg wird so hoch, wie damals bei der Einführung der Dampfmaschine." Angst vor KI verringern Es ist Aufgabe der Politik die Angst vor der künstlichen Intelligenz zu verringern. Dazu ist es nötig, die Entwicklung genau zu beobachten. Der sogenannte KI-Salon soll einen fortlaufenden Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten und Wissen zum Thema künstliche Intelligenz vermitteln. OB Mergel nimmt Klimakritik am KI-Park ernst Die ökologischen Auswirkungen durch den Bau des KI-Parks seien gravierend, so die Kritik. Das Bauprojekt erstreckt sich über eine Fläche von 23 Hektar. Es sei völlig legitim, dass solche Fragen gestellt werden, sagte OB Harry Mergel dem SWR. "Es ist die Aufgabe die Menschen mitzunehmen und zu sagen, dass auch, was die ökologischen Bilanz anbetrifft vorbildlich gearbeitet wird." ARD und künstliche Intelligenz ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sieht beim Thema künstliche Intelligenz Überschneidungspunkte. Insbesondere in der Mediathek wird die KI zukünftig eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn es darum geht den Nutzern neue Inhalte vorzuschlagen. Es werde allerdings völlig anders genutzt, als beispielsweise bei den Streamingdiensten, erklärt die Programmdirektorin. ARD-Angebot soll ausgeweitet werden Auch die ARD sieht sich in einem Transformationsprozess. So soll zum Beispiel die Mediathek deutlich ausgebaut werden. Ziel ist es wieder mehr junge Menschen anzusprechen. Mit mehr Dokumentationen und fiktionalen Serieninhalten soll dies unter anderem gelingen. "Das ist eine gewaltige Chance, weil das dokumentarische in unserer DNA steckt." Das Angebot sei schon deutlich gewachsen. Durch Live Konzerte und Kinofilme wurde das Angebot immer weiter aufgestockt. Die Vielfältigkeit ist noch nicht komplett im Blick der jüngeren Nutzer angekommen. Das soll sich in Zukunft änderrn.