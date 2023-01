Prozess wegen schweren Bandendiebstahls in Heilbronn

Vor dem Landgericht Heilbronn muss sich ab Montag ein Mann wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Er soll mit Komplizen mehrere Einbrüche in und um Heilbronn begangen haben.

Am Montag beginnt am Landgericht Heilbronn der Prozess gegen einen 1989 geborenen Mann wegen schweren Bandendiebstahls. Dem Mann wird vorgeworfen, als Mitglied einer rumänischen Diebesbande 20 Einbrüche im Jahr 2018 begangen zu haben.

Zusammen mit einem weiteren Angeklagten soll der Mann besonders in Neckarsulm, Untergruppenbach und Schwaigern (Kreis Heilbronn), in Heilbronn selbst und in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) Einbrüche begangen und insgesamt mehr als 20.000 Euro erbeutet haben. Dabei seien auch erhebliche Sachschäden entstanden. Die Gruppe verdiene ihren Lebensunterhalt durch "grenzüberschreitende Diebstähle", so die Anklageschrift.

Ein drittes Bandenmitglied soll dem Angeklagten kurzfristige Unterkünfte in Deutschland gestellt und als Fahrer fungiert haben. Die Sorge vor den Einbrechern war in der Region damals so groß, dass in einigen Gemeinden Nachbarn WhatsApp Gruppen gegründet hatten, um sich zu warnen, wie etwa in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn).