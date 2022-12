Landgericht Heilbronn: Drei Jahre und sechs Monate wegen schwerer Brandstiftung

per Mail teilen

Das Landgericht Heilbronn hat eine Frau aus Bönnigheim zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Sie wurde der schweren Brandstiftung schuldig gesprochen.

Im Prozess um schwere Brandstiftung in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) hat das Landgericht Heilbronn am Montagnachmittag ein Urteil gefällt. Die Angeklagte wurde zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Mehrere Menschen waren noch im Haus

Die Frau hatte laut Anklage absichtlich ein Geschirrtuch auf dem Herd ihrer Mietwohnung in Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg entzündet. Durch das Feuer sind rund 420.000 Euro Sachschaden entstanden. Dass auch andere Menschen in dem Gebäude wohnten und zum Tatzeitpunkt anwesend waren, habe sie gewusst. Sie habe deren Tod, zumindest aber Verletzungen in Kauf genommen.

Die Menschen konnten gerettet, der Brand gelöscht werden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen schwerer Brandstiftung für die Frau gefordert. Der Verteidiger hielt eine Bewährungsstrafe für angemessen. Das Urteil ist nach Angaben des Landgerichts noch nicht rechtskräftig.