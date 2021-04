Die Stadt Heilbronn will Kulturschaffende in der Corona-Pandemie weiter unterstützen. Kultur sei ein ganz wesentlicher Bestandteil der Stadt, so Kulturbürgermeisterin Agnes Christner. Die Stadt stehe auch im engen Kontakt mit allen Kulturanbietern in der Stadt und man suche gemeinsam nach Möglichkeiten, "Härten und Notfälle abzufedern", sagte sie dem SWR. Zum Beispiel habe die Stadt Anbietern, die Finanzierungslücken hätten, da der städtische Haushalt noch nicht verabschiedet ist, bereits Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden kommunalen Zuschüsse gewährt. "Es ist wichtig, hier einfach auch die Liquidität sicherzustellen", so die Bürgermeisterin.