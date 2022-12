Heilbronn will Biomüll stärker kontrollieren

Weil die Gesetze verschärft werden, schaut die Stadt Heilbronn in Zukunft genauer in die Biomüll-Tonne.

Ab April 2023 treten neue gesetzliche Regelungen in Kraft. Ab dann nehmen Verarbeitungsfirmen den Biomüll nur noch an, wenn kaum Fremdstoffe enthalten sind. Für die Heilbronner Abfallbetriebe heißt das, dem Bürger wird genauer als bisher in die Tonne geschaut.

Rund 200 Biotonnen bleiben jetzt schon stehen

Pro Monat werden in Heilbronn rund 20.000 Biotonnen geleert. Rund 3,5 Prozent werden beanstandet, weil zuviel Restmüll enthalten ist. Circa ein Prozent, also rund 200 Tonnen, sind so "vermüllt", dass sie ungeleert stehen bleiben. Diese Zahlen wurden am Montag im Gemeinderat berichtet.

Ab Januar könnten dann noch mehr Biotonnen stehen bleiben. Dabei unterscheidet sich Heilbronn vermutlich nicht von anderen Städten, sagte eine Sprecherin.

"Ein größeres Problem sind die großen Müll-Container der Mehrfamilienhäuser. Warum ist unklar."

Kontrolle per "Augenschein"

Den "Müllsündern" auf die Spur kommen, das bleibt wohl weiter Sache der Müllarbeitenden. Denn laut Sprecherin ist nur ein Müllfahrzeug mit einem entsprechenden Sensor ausgestattet. Für die Kontrolle müssen also weiterhin Menschen ihre Nase in den Biomüll stecken. Werden sie fündig, dann wird der falsch befüllten Biotonne wie bisher eine "Rote Karte" angeheftet.

Neu: Banderole für "Not-Leerung"

Wenn die Biomülltonne mit der "Roten Karte" stehen bleibt, haben die Besitzer im kommenden Jahr zwei Möglichkeiten: Entweder per Hand nachsortieren, oder, wem das zu "anrüchig" ist, eine Leerung kaufen.

Wer eine Banderole bei der Stadt erwirbt, kann seine Biotonne einmalig als Restmüll leeren lassen. Die Preise dafür reichen von sieben Euro für die 60-Liter-Tonne bis 28 Euro für die 240-Liter Tonne. Ab wann es die Banderolen gibt, ist noch nicht klar. Zum Trost: Alle anderen Gebühren bleiben für 2023 konstant und werden erst 2024 erhöht.