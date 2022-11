Kohlekraftwerk in Heilbronn soll auf Erdgas umgerüstet werden

per Mail teilen

Der Heilbronner Gemeinderat hat beschlossen, das Kohlekraftwerk in der Stadt auf Erdgas umzubauen. 2026 soll es in Betrieb gehen und später auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Der Gemeinderat Heilbronn hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, das EnBW-Steinkohlekraftwerk in der Stadt auf Erdgas umzurüsten. 2026 soll das Erdgaskraftwerk ans Netz gehen. Die Stadt geht davon aus, dass sich die Gas-Lage bis dahin wieder entspannt hat.

Förderung bei Umbau bis 2026

Schon 2021 hatte der Kraftwerksbetreiber EnBW den Wunsch geäußert, das Kraftwerk auf Erdgas umzurüsten, um von einer entsprechenden Förderung profitieren zu können. Diese gibt es bei Umrüstung bis 2026 von Kohle auf beispielsweise Erdgas. Vertraglich festgehalten wird, dass im umgebauten Kraftwerk schon mindestens 20 Prozent Wasserstoff mit verbrannt werden können. Später soll das Kraftwerk dann komplett auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Für die Umrüstung muss ein komplett neuer Block gebaut werden. Die Kosten, die im Zuge des Um- und Neubaus für die Stadt anfallen, wird der Kraftwerksbetreiber EnBW übernehmen. Vor Baubeginn werden die Pläne öffentlich ausgelegt. Die Stadt Heilbronn plant darüber hinaus eine Infoveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger.