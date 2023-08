Hitze, Trockenheit oder Starkregen. Die Stadt der Zukunft muss mehr Extreme aushalten. Heilbronn plant mehr Grünflächen. Grüne Wände wachsen jedoch nicht von alleine.

Die Stadt Heilbronn hat viele Pläne gegen die Auswirkungen des Klimawandels in der Schublade. Erste Projekte sind bereits in der Umsetzung, aber die Aufgabe ist riesig. Gegen die immer häufiger auftretenden Hitzetage sollen beispielsweise deutlich mehr Pflanzen in der Stadt helfen. Das kann die Stadtverwaltung jedoch nicht alleine umsetzen, Hauseigentümer und Unternehmen sind gefragt.

Klimawandel: Mehr Grün gegen Hitze

Im Wesentlichen unterteilen sich die Begrünungsmöglichkeiten auf drei Bereiche: Bodengebundene, Fassaden und Dächer. Bodengebundene Begrünungen seien am nachhaltigsten, so Oliver Toellner, Leiter des Heilbronner Grünflächenamtes. Dort gebe es auch ein großes Potential für Wasserspeicher, die gerade bei Starkregenereignissen immer wichtiger werden. Damit kann das Wasser für trockenere Phasen bei der Pflanze gehalten werden und die Kanalisation wird weniger schnell überlastet.

Hausfassaden können bepflanzt werden

Aufwendiger sind Pflanzen an Hausfassaden. Vertikale Bepflanzungen, die in der Sommerzone gerade ausgestellt werden, sind jedoch teurer und die Hausfassade muss dafür geeignet sein oder sogar baulich verändert werden. Gleiches gilt für Dächer. Auch dort sollen viele Grünflächen in Heilbronn entstehen. Noch gibt es dafür aber nur wenige Beispiele. In den nächsten Jahren sollen es deutlich mehr werden, so Toellner.

Wer trägt die Mehrkosten?

Fassaden mit vertikalen Bepflanzungen sind teurer als herkömmliche Hausfassaden. Auch deshalb sind sie für Eigentümer meist noch unattraktiv. Ohne die Mithilfe von Hauseigentümern werde es jedoch nicht gehen, erklärt Toellner, ein Großteil der Stadtfläche sei Privateigentum. Aber Toellner sieht ein langsames Umdenken, dabei habe auch die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn geholfen.

"Wir wollen den Raum neu denken und da brauchen wir auch die Menschen dazu."

In der nördlichen Innenstadt werde momentan auf den städtischen Flächen mit der Umgestaltung begonnen. Planer seien gefragt, Vorschläge zu machen, wo der Boden entsiegelt werden könne oder wo Flächen grüner gemacht werden können.

Wohnbauunternehmen muss Vorgaben umsetzen

Für private Unternehmen kann die Stadt Vorgaben machen. Deshalb musste beispielsweise das größte Heilbronner Wohnungsbauunternehmen, die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, auf dem Gelände des Neubauprojekts Hochgelegen einen Klimawald mit über 430 Bäumen planen. Große Zisternen speichern dafür Regenwasser, knapp 1.000 Meter Bewässerungssysteme versorgen die Pflanzen, erklärt Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn. Solche Investitionen sind jedoch eine zusätzliche finanzielle Belastung für Bauträger, auch bei einem Großprojekt wie dem Hochgelegen mit mehreren Hundert Wohnungen.

Nachhaltiges Bauen ist eine Herausforderung

Beim Thema Nachhaltigkeit gehe es jedoch vor allem um den Energieverbrauch des fertigen Gebäudes oder um eine möglichst nachhaltige Herstellung der Baustoffe, erklärt Buchta. Ein Drittel werde in Holzbauweise realisiert. Im Quartier Hochgelegen entstehen im ersten Bauabschnitt zehn Häuser mit 192 Wohnungen, die ersten wurden diesen Sommer bereits bezogen.