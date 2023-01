Heilbronn nimmt sich mehr Klimaschutz vor

Die Heilbronner Stadtverwaltung will jetzt 15 Jahre früher Treibhausgasneutral werden, im Jahr 2035. Das sind überaus ambitionierte Pläne, wie die Stadt selbst weiß.

Die Heilbronner Stadtverwaltung hat ein neues Ziel ausgegeben, Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2035. Das sind ganze 15 Jahre früher als noch vor wenigen Jahren geplant war, damals hieß es bis 2050 soll die Stadt Klimaneutral werden, mit dem Klimaschutz-Masterplan. Nun soll am Montag der Gemeinderat den deutlich schnelleren Klimaschutz-Plan beschließen.

Neun Schwerpunkte sind im neuen Plan verankert. Darin mehrfach genannt der Ausbau erneuerbarer Energien, mit Sonne und Windkraft. Die energetische Sanierung, weniger Emissionen im Verkehr und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit sollen den Weg zur Klimaneutralität ebnen.

"Es gibt die Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Natürlich zum einen Energiewende, das heißt verstärkte Umstieg auf erneuerbare Energien in allen möglichen Bereichen. Zweiter Punkt Gebäudesanierung, sicherlich für eine Stadt wie unsere Größenordnung eine sehr ehrgeizige Aufgabe. Und drittens dann die Mobilitätswende, also der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf alternative Antriebe."

In zwölf Jahren Klimaneutral?

Die Pläne in Heilbronn hält Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) für ambitioniert, aber demnach für realistisch. Berechnungen haben ergeben, dass der Um- und Ausbau in Heilbronn rund sechs Milliarden Euro kosten wird, für die gesamte Stadtgesellschaft, also Wirtschaft, Privatpersonen und Stadt. Demnach müsse man auch gemeinsam an einem Strag ziehen, das jeder einzelne seinen Teil dazu beitragen kann, so Mergel.