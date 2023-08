Heilbronn: Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit nehmen wohl zu

Was steckt hinter Paragraf 315d StGB?

Extra für Raserfälle und illegale Autorennen hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 den Strafrechtsparagrafen 315d StGB geschaffen. Höchststrafe, wenn jemand zu Tode kommt: zehn Jahre. Der neue Paragraf war 2019 vor dem Landgericht Stuttgart zum ersten Mal zur Anwendung gekommen. Damals ging es um einen jungen Mann, der mit fast 170 Km/h durch die Stuttgarter Innenstadt gerast und mit einem Citroen kollidiert war. Die beiden jungen Insassen des Kleinwagens starben.

Bis zur Einführung des neuen Paragrafen waren Raser-Fälle mit tödlichem Ausgang oft als fahrlässige Tötung eingeordnet worden. Höchststrafe: fünf Jahre. Manches Mal fielen die Urteile deutlich milder aus, Strafen von bis zu zwei Jahren wurden sogar zur Bewährung ausgesetzt.

Das war auf heftige Kritik gestoßen. Auch der Gesetzgeber befand schließlich die Höchststrafe bei der fahrlässigen Tötung zu gering für Fälle, bei denen Menschen rasen und sich der Gefährdung bewusst sind.

Denkbar war und ist in besonderen Ausnahmefällen auch eine Verurteilung wegen Mordes – mit der Folge: lebenslange Freiheitsstrafe. Dafür muss der Raser aber zum Tatzeitpunkt, also während der Fahrt, einen sogenannten Tötungsvorsatz gehabt haben. Bedeutet: Er muss den Tod anderer zumindest „billigend in Kauf genommen“ haben.

Entscheidend ist, was sich der Täter bei der Tat gedacht hat. Das müssen die Gerichte oft aus dem herleiten, was geschehen ist. Dabei reicht es aber nicht, dass man sagt: „Wer so schnell durch die Innenstadt fährt, dem muss doch klar sein, dass dabei jemand zu Tode kommen kann.“ Nur wenn sich ergibt, dass dem Täter der Unfall beim Rasen egal war, kommt eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht. In den allermeisten Fällen ist es den Rasern aber gerade nicht egal, ob es zu einem Unfall kommt. Für diese Fälle wurde der Paragraf 315d StGB geschaffen.