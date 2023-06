Heilbronn und Neckarsulm sind "Host Towns" für die Special Olympics

In Vorbereitung auf die Special Olympics sind von Montag an chilenische Sportler in Heilbronn und Neckarsulm zu Gast. Höhepunkt ist ein Sportfest am Mittwoch.

Ab dem 17. Juni finden in Berlin die Special Olympics-Weltspiele statt. Im Rahmen des Gastgeberprogramms "Host Town" sind von Montag bis Donnerstag chilenische Sportler in Heilbronn und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zu Gast, bevor es für sie dann weiter nach Berlin geht. Der Besuch soll ein Zeichen für Inklusion setzen. Die Sportlerinnen und Sportler aus Chile sind zwischen 15 und 60 Jahre alt und in den Sportarten Basketball, Futsal, Hockey, Leichtathletik, Reiten und Tennis aktiv. Auch Spätzlekurs gehört zum Programm Die Tage vor den Weltspielen wollen die 39 Athletinnen und Athleten mit ihren 20 Begleitpersonen zur Akklimatisierung nutzen. Neben Training soll die Zeit aber auch genutzt werden, um das Heilbronner Land kennenzulernen. Auf dem Programm stehen ein Besuch in der experimenta und im Audi-Werk in Neckarsulm, mit einem Drachenboot geht es durch die Neckarschleuse und selbst ein Spätzlekurs ist eingeplant. Sportfest in Neckarsulm als Höhepunkt Höhepunkt des Besuchs soll ein Sportfest am Mittwoch im Pichterich Stadion in Neckarsulm werden. Ab 17:30 Uhr geht es mit der Entzündung eines kleinen olympischen Feuers los. Neben Sport gibt es auch Musik, der Eintritt ist frei. Special Olympics Weltspiele Die Special Olympics Weltspiele sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit mentaler und mehrfacher Beeinträchtigung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Die ersten Spiele fanden 1968 in Chicago statt. 2023 finden die Weltspiele erstmalig in Deutschland statt. Eröffnung ist am 17. Juni in Berlin, die Wettbewerbe gehen bis zum 25. Juni. 26 Sportarten stehen auf dem Programm.