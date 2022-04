Mieten gehören zu den höchsten im Land

Heilbronn gehört für Mieter zu den teuersten Städten in Baden-Württemberg. Das geht aus einer Erhebung des Online-Portals Immowelt hervor. Demnach liegen die Mietpreise in Heilbronn pro Quadratmeter bei 10,60 Euro. Ähnlich wie auch in Ulm und Karlsruhe. In Heilbronn ist das ein Anstieg von sechs Prozent, nach Pforzheim der zweithöchste im Land. Deutlich höher sind die Mieten in Stuttgart mit rund 13,60 Euro. Dort stiegen die Mietpreise aber nur um zwei Prozent. Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 fielen Mieten anfangs noch, langsam steigen sie laut Immowelt wieder an. Allerdings nicht überall und nicht gleich schnell. Mieter seien offenbar nicht mehr überall bereit, hohe Mieten zu zahlen. Darauf reagieren Vermieter laut dem Online-Portal.