Laut Landesgesundheitsamt lag die 7-Tage-Inzidenz am Samstagnachmittag bei 82,9 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Damit lag Heilbronn am Wochenende vor dem bisherigen Hotspot Esslingen.

Der Landkreis Esslingen lag bei 74,9 die Landeshauptstadt Stuttgart bei 69,2. Dass Heilbronn Risikogebiet werden würde, damit hat die Heilbronner Stadtverwaltung bereits vor einer Woche gerechnet. Am Montag stellte sie die Grundzüge einer Allgemeinverfügung den Medien vor.

Auch Kreis Schwäbisch Hall bleibt Risikogebiet

Der Kreis Schwäbisch Hall, der im Verlauf der Woche immer mal wieder an der Marke von 50 Infizierten kratzte, war am Wochenende mit einer 7-Tage-Inzidenz von 55,9 deutlich drüber. Die anderen Kreise in der Region haben weniger infizierte.

Übrige Region unter dem Warnwert

Unterhalb der Risikostufe haben die Behörden einen Warnwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen eingerichtet. Das sei der Wert, von dem an es für die Gesundheitsämter schwieriger werde, Kontaktpersonen zu ermitteln. Nach der aktuellen Zahl des Landesgesundheitsamtes lag der Main-Tauber-Kreis mit 34,7 am Wochenende knapp darunter. Der Landkreis Heilbronn kam auf 29,6, der Hohenlohekreis auf 26,6. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg hatte der Zollernalbkreis mit 15,3.