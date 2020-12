Großbrand in Heilbronn: Schwierige Löscharbeiten und unbewohnbares Nachbarhaus

Nach einem Großbrand in der Heilbronner Innenstadt am Mittwochnachmittag ermittelt die Polizei derzeit nach der Brandursache. Für die Feuerwehr waren die Löscharbeiten in den engen Gassen sehr schwierig.