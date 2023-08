Die IG BAU mahnt eine drohende "graue Wohnungsnot" in Heilbronn an. Einer Studie zufolge könnten in 20 Jahren 4.000 altersgerechte Wohnungen fehlen.

Glaubt man den aktuellen Zahlen des Pestel-Instituts, droht in Heilbronn in Zukunft eine sogenannte "graue Wohnungsnot", also ein Mangel an bezahlbaren, altersgerechten Wohnungen. Das mahnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) an und fordert die Politik zum Handeln auf.

Über 4.000 Wohnungen zu wenig

Schon jetzt herrsche ein "massiver Mangel an Seniorenwohnungen", so Jürgen Ziegler, stellvertretender Bezirksvorsitzender der IG BAU Nordwürttemberg. Mit Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge steuere man auf eine „graue Wohnungsnot“ zu, so Ziegler weiter.

In 20 Jahren werden in Heilbronn über 25.000 Menschen zur Altersgruppe Ü67 gehören. Das sind über 3.000 mehr als aktuell. Entsprechend müsse sich auch der Wohnungsmarkt verändern, fordert die Gewerkschaft und beruft sich dabei auf eine bundesweite Erhebung des Pestel-Instituts. In 20 Jahren könnten nach Berechnungen der Wissenschaftler über 4.000 altersgerechte Wohnungen benötigt werden, ohne Treppen, mit ebenerdiger Dusche und genügend Platz, um mit einem Rollator oder Rollstuhl rangieren zu können.

Auch Kosten müssen sinken

Ein weiteres Problem sieht die IG BAU in den Miet- und Wohnungskosten. Durch ein sinkendes Rentenniveau und gleichzeitig steigende Kosten für das Wohnen ergebe sich auch die Gefahr einer steigenden Altersarmut durch das Wohnen. Daher fordert die IG BAU die Politik auf, sich für preiswerten und altersgerechten Wohnraum einzusetzen. Zwar gebe es vom Bundesbauministerium Fördergelder für den altersgerechten Umbau von Wohnungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro. Doch die exakt gleiche Summe sei im vergangenen Jahr bereits nach sechs Wochen aufgebraucht gewesen, so die Gewerkschaft. Um den steigenden Bedarf abdecken zu können, müsse die Fördersumme deutlich erhöht werden.