Stadt soll bis 2027 fast komplett mit Glasfaser versorgt sein

In Heilbronn sollen bis zum Jahr 2027 fast alle Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Die Stadt hat dazu eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Giganetz GmbH abgeschlossen. Laut Breitbandatlas des Bundes verfügen bislang erst zwei Prozent der Heilbronner Privathaushalte über einen gigabitfähigen Glasfaseranschluss. Der Heilbronner Gemeinderat hatte sich bereits im Dezember einstimmig für die Kooperation mit dem Netzbetreiber entschieden. Der hat eine Niederlassung im Zukunftspark Wohlgelegen und will in der Innenstadt eine Geschäftsstelle eröffnen. Die Werbung um Kunden soll im Sommer starten. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Vereinbarung keine Exklusivität für die Deutsche GigaNetz bedeute. Auch andere Telekommunikationsanbieter können ihr Netz in Heilbronn ausbauen und betreiben, heißt es.