Gemeinderat wählt Baubürgermeister

Der Heilbronner Gemeinderat will am Montagnachmittag einen neuen Baubürgermeister wählen. Die Grünen haben das sogenannte Vorschlagsrecht und bereits im März Andreas Ringle, den stellvertretenden Leiter des Hochbauamts Karlsruhe, präsentiert. Vor allem die FDP und die Freien Wähler haben die Grünen dafür kritisiert: So eine frühe Präsentation könnte andere mögliche Kandidaten abschrecken. Es gibt aber noch weitere Kandidaten. Insgesamt sind sechs Bewerbungen bei der Stadt für den Posten eingegangen, drei wurden jedoch zwischenzeitlich zurückgezogen. Die Amtszeit des amtierenden Baubürgermeisters Wilfried Hajek endet Ende Juni. Hajek hat in seiner 16-jährigen Amtszeit maßgeblich die Bundesgartenschau und die zugehörigen Veränderungen in Heilbronn mitgestaltet und ist für zahlreiche Bauten in Heilbronn mitverantwortlich, außerdem hat er unter anderem den Ausbau von Fahrradwegen eingeleitet.