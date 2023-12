Die jüngere Generation feiert Weihnachten mit außergewöhnlichen Bräuchen. Traditionen wie in die Kirche gehen, rücken dabei eher in den Hintergrund.

An Heiligabend mit der Familie gemütlich zusammensitzen, lecker essen, in die Kirche gehen und Geschenke auspacken - es gibt Traditionen, die bei vielen Familien einfach zu Weihnachten dazu gehören. Etwas mehr Individualität für den festlichen Abend bringt die jüngere Generation in Heilbronn mit: Sie gestalten das Fest mit eigenen Bräuchen.

Weihnachten bringt seine eigenen Traditionen für einige Jugendlichen mit sich. Das war der Tenor bei einer nicht-repräsentativen Umfrage des SWR in der Heilbronner Innenstadt. So wird in der Familie einer Befragten zum Beispiel zu jedem ausgepackten Geschenk ein Schnaps getrunken. Für einen jungen Erwachsenen fängt am Abend die Zeit für seine zweite Familie an: seine Freunde. Und für einen weiteren Passanten gehört das traditionelle Fußballspiel mit Bier zum zweiten Weihnachtsfeiertag dazu.

Die Kirche gehört weniger zur heutigen Tradition

In diesem Jahr sind die Kirchenaustritte in Heilbronn im Vergleich zum vergangenen Jahr zurückgegangen, heißt es von der Stadt und dem evangelischen Kirchenbezirk. Dennoch sind es noch immer 765 Menschen, die aus der Kriche ausgetreten sind. Nach Angaben des Dekans des evangelischen Kirchenbezirks Heilbronn, Christoph Baisch, gehören zu den ausgetretenen Menschen vermehrt junge Erwachsene im Alter bis zu 30 Jahren dazu. Bemerkbar mache sich dies auch an Heiligabend. Unter den Besucherinnen und Besuchern treffe man im Vergleich zu den Vorjahren immer weniger Jugendliche an, sagte Christoph Baisch weiter.