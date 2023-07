per Mail teilen

Die Energiewende kann laut Landrat Norbert Heuser (Kreis Heilbronn) ohne Wasserstoff nicht gelingen. Deshalb wird für Heilbronn-Franken nun eine gemeinsame Strategie entwickelt.

Eine gemeinsame Strategie mit allen wichtigen Akteuren soll die künftige Nutzung von Wasserstoff in der Region Heilbronn-Franken voranbringen. Das hat der Landrat des Kreises Heilbronn, Norbert Heuser (parteilos), bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Heilbronn gesagt. Die Verunsicherung bei den Verbrauchern sei beim Thema Wasserstoff weiterhin groß.

Die Region Heilbronn-Franken ist die größte Region in Baden-Württemberg. Mit ein Grund, warum hier die Nutzung von Wasserstoff bald eine besonders wichtige Rolle spielen soll. Norbert Heuser will dafür Energieversorger, Netzbetreiber, Stadtwerke, die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer (HWK) und die Wirtschaftsförderung zusammenbringen.

Unbegrenzt verfügbar

Wasserstoff ist nach Angaben von Landrat Heuser beinah unbegrenzt verfügbar und sehr leicht speicherfähig. Die Energiewende bis 2035 oder spätestens 2040 sei ohne Wasserstoff nicht zu schaffen, meint Heuser. Es gehe um den Übergang von Erdgas zu Wasserstoff. Norbert Heuser ist offiziell Wasserstoff-Koordinator der Region und Sprecher der Arbeitsgruppe Wasserstoff in der Metropolregion Stuttgart.

Unternehmen sollen Bedarfe melden

Für die Zukunft sei auch wichtig zu wissen, welches Unternehmen wie viel Wasserstoff voraussichtlich benötigen wird. Aktuell läuft dazu eine landesweite Aktion zur Bedarfsermittlung. Mithilfe der Rückmeldungen könne die Bundesnetzagentur Baden-Württemberg abschätzen, wie sie die Infrastruktur in Heilbronn-Franken ausrichten müsse, so Heuser. Das vorhandene Gasnetz könne für den Transport von Wasserstoff ertüchtigt werden, aber auch zusätzliche Leitungen müssten bei Bedarf gebaut werden. Die Region Heilbronn-Franken will sich für eine Zukunft mit Wasserstoff rechtzeitig rüsten.