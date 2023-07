Blitzeinschlag: Fahrtausfälle bei der S4 zwischen Heilbronn und Karlsruhe

Auf den heißen Dienstag folgten Gewitter. Mehrere Blitze schlugen ein, einer in ein Stellwerk. Noch immer kommt es zu Fahrtausfällen bei der S4 zwischen Heilbronn und Karlsruhe.

Die Region Heilbronn-Franken wurde vom vorhergesagten Unwetter in der Nacht auf Mittwoch größtenteils verschont. Zu größeren Schäden sei es in der Region nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei auf SWR-Anfrage. Dennoch müssen vor allem Bahnreisende nach dem Gewitter mit Einschränkungen rechnen. Denn im Stellwerk Jöhlingen (Kreis Karlsruhe) schlug ein Blitz ein. Deshalb kommt es laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zu Einschränkungen und Fahrtausfällen bei der Stadtbahnlinie S4 und dem Regionalexpress zwischen Heilbronn und Karlsruhe.

Aktuelle Informationen finden Sie im AVG-Verkehrsticker.

Umgestürzte Bäume im Kreis Heilbronn

Auch in anderen Kreisen der Region sorgte das Gewitter für Vorkommnisse: So seien im Kreis Heilbronn zwei Blitze in Bäume eingeschlagen, einer in Zaberfeld, einige weitere Bäume seien umgefallen - unter anderem bei Cleebronn nahe des Freizeitparks Tripsdrill, so der Polizeisprecher.

Außerdem musste die Feuerwehr im Heilbronner Teilort Böckingen Wasser aus einer Unterführung abpumpen, das nach dem Regen etwa 20 Zentimeter anstieg.

Bauzaun in Öhringen umgefallen

In Öhringen (Hohenlohekreis) lag den Angaben der Polizei zufolge lediglich ein Bauzaun auf der Straße. Im Kreis Schwäbisch Hall und im Main-Tauber-Kreis sei überhaupt nichts passiert. Bereits in der Nacht hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Entwarnung gegeben.

Regen bringt kurze Abkühlung

Die Unwetterfront war von Frankreich her nach Baden-Württemberg gezogen. Erste Gewitterzellen erreichten am frühen Abend die Regionen um Ulm und Reutlingen sowie das Grenzgebiet zu Frankreich rund um Rastatt und Karlsruhe. In Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) löste ein Blitzeinschlag einen Dachstuhlbrand aus.

Nach dem Regen ist es nun deutlich kühler geworden. In den kommenden Tagen werden die Temperaturen der Vorhersage zufolge zum Teil unter 30 Grad liegen. Erst zum Samstag hin wird es wieder richtig heiß.