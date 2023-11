Weihnachten ist fast zum Greifen nah, da sind die Innenstädte in der Region schon mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt - in diesem Jahr wieder ohne Energiesparmaßnahmen.

Die Innenstädte in Heilbronn-Franken erstrahlen aktuell schon wieder in weihnachtlichem Glanz. Im vergangenen Jahr musste die Beleuchtung aufgrund der Energiesparmaßnahmen stark reduziert werden. Das ist in diesem Jahr wieder anders.

Fast überall wieder Normalität

Die Energiekrise scheint zumindest bei manch kommunaler Weihnachtsdeko überstanden. In vielen Städten kehrt in diesem Jahr die Normalität zurück. So erstrahlt die Heilbronner Innenstadt wieder wie gewohnt. Laut Stadtverwaltung sieht die Beleuchtung wieder aus wie vor 2022. Genutzt werden energiesparende LED-Lichter. Einige Änderungen aus dem Energiespar-Jahr wurden allerdings beibehalten. So bleibt vor allem die morgendliche Beleuchtung in diesem Jahr ebenfalls aus, auch die verkürzte Brennzeit der Beleuchtung wurde teilweise beibehalten. Ausnahme ist die Allee: Hier strahlt die Beleuchtung genauso lange wie vor der Energiekrise im vergangenen Jahr.

Falsches Zeichen für Besucherinnen und Besucher

Auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wird die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr wieder in vollem Umfang eingesetzt. Es ist das falsche Zeichen, die Beleuchtung erneut einzuschränken, gerade als Urlaubs- und Touristenstadt, heißt es von der Bad Mergentheimer Stadtverwaltung. Schon vor Jahren habe man auch in Bad Mergentheim mit Blick auf die Energiekosten auf LED umgerüstet. Zudem sollen dort auch wieder die "Lichterwelten" stattfinden, dazu gehört nach eigenen Angaben auch die wohl größte Eisbahn der Region sowie eine internationale Circus-Gala und gemütliche Märkte in der geschmückten historischen Altstadt. Bei den Veranstaltungen wird bewusst mehr auf natürliches Licht gesetzt, beispielsweise auf Kerzen, um zu zeigen, dass es nicht immer elektronisches Licht braucht. Auch damit wolle man auf das Energiesparen aufmerksam machen.

Eppingen will Gästen eine Freude machen

Und auch Eppingen (Kreis Heilbronn) setzt wieder auf Weihnachtsbeleuchtung. Hier soll der weihnachtliche Glanz in Zeiten der aktuellen Inflation und ständig steigender Kosten für Bürgerinnen und Bürger den Besucherinnen und Besuchern der Fachwerkstadt eine Freude bereiten.