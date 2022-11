Energiewende: Azubi-Boom in der Region Heilbronn-Franken

Während in der Region insgesamt noch viele Azubi-Plätze frei sind, gibt es in einem Sektor einen regelrechten Boom: Junge Leute wollen bei der Energiewende mitmischen.

In der Region Heilbronn-Franken fehlt es an Nachwuchs im Handwerk, vor allem im Metallbau und in der Feinwerkmechanik. Ebenso würden noch auszubildende Maurer und Zimmersleute gesucht, sagt Sylvia Kotte-Mandel von der Handwerkskammer Heilbronn im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Großes Interesse gebe es derweil an Ausbildungen, die mit der Energiewende zu tun haben. Einige Berufsschulen hätten sogar zusätzliche Klassen in diesem Fachbereich aufgemacht, so Kotte-Mandel.