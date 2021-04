In der Region Heilbronn-Franken wurde am Sonntag der Verstorbenen in der Corona-Pandemie gedacht. Fahnen wurden auf Halbmast gesetzt, Gedenkfeiern gab es online.

In der Corona-Pandemie sind in Heilbronn-Franken laut Landesgesundheitsamt über 700 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Dazu kommen noch jene, die zwar nicht wegen des Virus verstorben sind, sich jedoch wegen den Einschränkungen nur unzureichend von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat für sie zu einem Gedenktag aufgerufen. Glockengeläut, Gottesdienste und Fahnen auf Halbmast Vor Landratsämtern und Rathäusern sind die Fahnen auf Halbmast gesetzt worden. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) läuteten außerdem zu Beginn der zentralen Veranstaltung in Berlin um 13 Uhr alle Kirchenglocken für fünf Minuten. In Heilbronn wurde am Samstag ein ökumenischer Gottesdienst aufgezeichnet. Er ist seit Sonntag Vormittag auf Youtube zu finden sein. "Wenn jemand mittrauert, dann ist es einfacher, als wenn jemand zusätzlich noch einsam ist." Dekan Roland Rossnagel, katholische Kirche Heilbronn Der katholische Dekan Roland Rossnagel aus Heilbronn erklärte, er wolle mit dem Gottesdienst die Einzelschicksale hinter den Zahlen wahrnehmbar machen. Er selbst habe viele im Sterben Liegende betreut und ihre Angehörigen. Er bedauerte, dass bei den Beerdigungen nicht einmal eine Umarmung oder ein Händedruck möglich sei, um Mitgefühl auszudrücken. Verbesserte Situation in den Altersheimen Im Verlauf der Pandemie haben die Altersheime dazu gelernt, sagte Roland Rossnagel. In den von ihm betreuten Altersheimen müsste mittlerweile niemand mehr einsam sterben. Seit dem zweiten Lockdown sei es möglich, dass die Seelsorger und Angehörigen die Menschen besuchen und sie im Sterben begleiten dürften.