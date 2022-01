Politiker gehen gegen "Montagsspaziergänge" in Schwäbisch Hall auf die Straße

Rund 4.700 Menschen haben sich am Montagabend in Heilbronn-Franken an sogenannten "Montagsspaziergängen" gegen die Corona-Einschränkungen beteiligt. In Schwäbisch Hall gab es eine angemeldete Gegendemonstration.

In Schwäbisch Hall haben sich der Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FPD) und einige Stadträte am Montagabend gegen die unangemeldeten sogenannten "Montagsspaziergänge" positioniert. Das Bündnis "Geradeausdenken" hatte zu der angemeldeten Demonstration aufgerufen. FDP-Stadtrat: Demonstrationsrecht verteidigen "Wir wollen das Demonstrationsrecht verteidigen, aber wir wollen es nicht missbrauchen lassen von sogenannten Querdenkern", sagte Walter Döring, Haller Stadtrat der FDP-Fraktion, dem SWR Studio Heilbronn über seine Motivation, bei der Demonstration mitzumachen. "Wer nicht angemeldete Demonstrationen durchführt, missbraucht das Demonstrationsrecht", so Döring. Unterschied "Spaziergang" und Demonstration Im rechtlichen Sinne liegt eine Demonstration, also eine Versammlung vor, wenn sich mindestens zwei Personen treffen, um gemeinschaftlich an der öffentlichen Meinungsbildung teilzuhaben und etwas zu erörtern oder kundzutun. Wenn Personen sich beispielsweise im Internet und auf (dem Nachrichtendienst) Telegram zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort verabredet haben, wenn sie Fahnen, Kerzen oder Plakate dabeihaben oder wenn die "Spaziergänger" auffällig koordiniert eine festgelegte Strecke ablaufen, dann ist davon auszugehen, dass es sich um eine Versammlung handelt. Versammlungen unter freiem Himmel müssen vorher bei der zuständigen Behörde angemeldet werden - meist der Stadtverwaltung oder dem Landratsamt. Wird die Versammlung nicht angemeldet und findet trotzdem statt, dann begeht jede und jeder Teilnehmende eine Ordnungswidrigkeit. Es droht Bußgeld. Eine unangemeldete Versammlung kann von der Polizei aufgelöst werden (§ 15 Abs. III, 1. Alt. VersammlgsG). Die Auflösung einer Demonstration kann dabei nur das letzte Mittel sein. Die Polizei hat dabei einen Ermessensspielraum. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Außerdem spielen auch die aktuellen Corona-Regeln des Landes und der Kommune eine Rolle. Werden diese verletzt, stellt das eine weitere Ordnungswidrigkeit dar, die von der Polizei geahndet werden kann. "Wenn die Querdenker mal nachdenken würden, dann würden sie sich nicht missbrauchen lassen als trojanisches Pferd für diejenigen, die etwas ganz anderes vorhaben mit dieser Republik." Unter den Demonstrationsteilnehmern gegen die sogenannten "Montagsspaziergänge" war auch Lena Baumann, Stadträtin der SPD-Fraktion. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im medizinischen und pflegerischen Bereich gehöre gedankt, sagte Baumann dem SWR. "Wir möchten hier unterstützen", so Baumann. Proteste in Heilbronn-Franken An mehreren Orten in Heilbronn-Franken hat es am Montagabend sogenannte "Spaziergänge" gegeben. Laut Polizei sind in Brackenheim (Kreis Heilbronn) rund 1.700 Teilnehmer gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten unter anderem mit Kerzen und Laternen. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind nach Schätzungen der Stadtverwaltung 500 Menschen auf die Straße gegangen, die Stadt Schwäbisch Hall meldete 100 selbsternannte "Spaziergänger" und einen Autokorso mit 30 Fahrzeugen. Proteste blieben friedlich Das Polizeipräsidium Heilbronn hat in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Neckar-Odenwald insgesamt 25 Protestveranstaltungen gegen die Corona-Regeln registriert. Es sei friedlich geblieben, hieß es.