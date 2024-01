Zweitgrößter Tourismusverbund im Land entsteht: Infos auf der CMT

per Mail teilen

Von Taubertal über den Odenwald bis zum Kraichgau soll eine neue Tourismus-Dachorganisation künftig reichen. Damit entsteht der zweitgrößte Tourismusverbund im Land.

Sieben regionale Tourismusorganisationen wollen künftig ihre Kräfte bündeln und zusammen um Touristen werben. Damit soll der nach Übernachtungszahlen zweitstärkste Verbund in Baden-Württemberg entstehen. Im Schnitt der letzten Jahre übernachten in der Region zwischen Taubertal, Odenwald und Kraichgau rund sieben Millionen Gäste.

Infos zur gemeinsamen Dachorganisation auf CMT

Auf der Tourismusmesse CMT will der künftige Verbund am Montag weitere Informationen zu der Kooperation bekannt geben. Die gemeinsame Dachorganisation soll in den nächsten Wochen gegründet werden.

Mit von der Partie sind der Tourismusverband "Liebliches Taubertal", "Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus", die "Touristikgemeinschaft Odenwald", die "Touristikgemeinschaft Hohenlohe", "Kraichgau-Stromberg Tourismus", die "Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand" und der "Rhein-Neckar-Kreis".

Aussteller aus Heilbronn-Franken zufrieden

In diesem Jahr sind die regionalen Tourismusorganisationen auf der CMT noch einzeln ohne gemeinsamen Stand vertreten. Besucherinnen und Besucher können sich dort über Reisen in die gesamte Region Heilbronn-Franken, aber auch über einzelne Anbieter wie den Freizeitpark Tripsdrill oder das Wissenschaftsmuseum experimenta informieren. Außerdem gibt es für Kinder wie Erwachsene die Möglichkeit, mit einigen Exponaten des Heilbronner Museums zu experimentieren. Die Aussteller aus Heilbronn-Franken zeigten sich am ersten Wochenende der CMT insgesamt zufrieden:

Rad- und Wanderurlaube weiter stark nachgefragt

Das Interesse sei groß, vor allem an Rad- und Wanderurlauben in die Region, berichtet Mathias Grimm von der Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Weniger Prospekte auf Papier im Sinne der Umwelt, dafür mehr digital verfügbare Informationen - auch das wird angeboten; mit positiver Resonanz, heißt es von Tanja Seegelke von der Touristikgemeinschaft Heilbronner Land.

Auch für den Stadt- und Landkreis Heilbronn würden Rad- und Wanderreisen weiter stark nachgefragt, die Übernachtungszahlen seien wieder auf Vor-Corona-Niveau, so Seegelke weiter. In diesem Jahr will die Touristikgemeinschaft auf der CMT insbesondere mit Tipps von Einheimischen werben.