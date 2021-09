Es bleibt spannend: Die Bundestagswahl 2021 in Heilbronn-Franken

Am Sonntag ist Bundestagswahl 2021, ganz Deutschland blickt nach Berlin. Nichtsdestotrotz stehen auch wichtige Entscheidungen in Heilbronn-Franken an. Mehr Infos liefert das SWR Studio Heilbronn.

Die Menschen in der Region machen ihre Kreuzchen auf den Wahlzetteln zur Bundestagswahl. Und auch wenn der Ausgang völlig offen ist, ein Trend zeichnet sich nach wie vor ab: Wie schon bei der zurückliegenden Landtagswahl steigt die Zahl der Briefwähler. Bis zu 50 Prozent, so die Schätzung auch in Kommunen der Region, könnte ihr Anteil betragen. Die Gründe sind vielfältig: Sei es Bequemlichkeit, zeitliche Flexibilität oder die anhaltende Corona-Pandemie. Das macht den Ausgang der Bundestagswahl 2021 noch einmal ungewisser. Sicher ist, dass es in einigen Wahlkreisen in Heilbronn-Franken ein spannendes und enges Rennen werden kann.

Das SWR Studio Heilbronn berichtet über die Bundestagswahl 2021 Es verspricht, ein spannender Wahlabend zu werden: Das SWR Studio Heilbronn berichtet über die Geschehnisse rund um die Bundestagswahl 2021 aus der Region. Infos, Eindrücke, Bilder und Videos - sowie spannende Entwicklungen aus den Wahlkreisen finden Sie unter SWR.de/heilbronn.

So könnten im Wahlkreis Heilbronn (267) die Karten neu gemischt werden: Seit 1976 stellt die CDU den Direktkandidaten im Wahlkreis Heilbronn. Allerdings wird die treue Basis wohl immer kleiner: Gab es 2013 noch über 50 Prozent der Stimmen für die CDU, kam Alexander Throm 2017 gerade noch auf 35 Prozent. Bei der SPD muss Josip Juratovic um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen, nachdem ihn seine Partei auf der Landesliste weit hinten platziert hat. Ob die Grünen Höhenflüge wie bei der Landtagswahl erleben werden, ist ungewiss. Sie treten mit der eher unbekannten Studentin Isabell Steidel an. Ex-Staatsminister Michael Georg Link (FDP) könnte den Wiedereinzug über die Landesliste schaffen. AfD-Kandidatin Franziska Gminder ist nicht abgesichert. Für Die Linke kandidiert Konrad Wanner.

Der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe (268) war schon immer eine sichere Bank für die CDU. Der Künzelsauer Christian von Stetten sitzt seit bald zwei Jahrzehnten im Bundestag. 2017 erzielte er immer noch über 40 Prozent für die CDU. Aber auch der Wahl-Kirchberger Harald Ebner von den Grünen ist seit 2011 Mitglied des Bundestags und hat sich dort einen Namen gemacht. Im Frühjahr bei der Landtagswahl gewannen die Grünen erstmals das Direktmandat sowohl im Hohenlohekreis als auch im Kreis Schwäbisch Hall. Hier verspricht es spannend zu werden. Für die SPD kandidiert Neuling Kevin Leiser, Lehrer aus Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall). Für die FDP versucht es wieder der Jagsttäler Valentin Abel aus Schöntal (Hohenlohekreis). Beide haben unsichere Listenplätze. Neu im Rennen und ohne Listenplätze sind Cedric Schiele aus Schwäbisch Hall (Die Linke) und der Öhringer Jens Moll (AfD).

Der Platzhirsch im Wahlkreis Neckar-Zaber (266) zieht sich zurück: Ex-Reckweltmeister Eberhard Gienger hört auf, nachdem er bei den letzten fünf Wahlen stets das Direktmandat für die CDU geholt hatte. Sein Nachfolger heißt Fabian Gramling. Er kommt aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) und sitzt im CDU-Landesvorstand. Gramling muss das Direktmandat holen, um in den Bundestag zu kommen. Für die Grünen tritt ein Neuling an: Lars Maximilian Schweizer aus Ludwigsburg. Marc Jongen von der AfD wird voraussichtlich sicher über die Liste im Bundestag vertreten sein. Thomas Utz (SPD) und Marcel Distl (FDP) treten erneut an. Für Die Linke geht Emma Weber ins Rennen.

Der Wahlkreis Odenwald-Tauber (276) ist - zumindest noch - tiefschwarz. Noch nie gab es einen Direktkandidaten, der kein CDU-Parteibuch hatte. Aber bleibt das auch so? Eines hat sich bereits jetzt geändert: Vier der sechs größeren Parteien setzen diesmal auf Frauen. Nina Warken aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sitzt bereits für die CDU im Bundestag. Aber auch die Kandidatin der Grünen, Charlotte Schneidewind-Hartnagel aus Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis), hat diese Erfahrung und sitzt im Bundestag. Für beide gilt: Wohl nur wer das Direktmandat gewinnt, ist wieder sicher drin. Warken ist nicht abgesichert, Schneidewind-Hartnagels Listenplatz ist kritisch. Christina Baum scheiterte für die AfD bei der Landtagswahl im März. Dafür könnte sie jetzt über einen guten Listenplatz in den Bundestag einziehen. Anja Lotz (SPD) und Timo Breuninger (FDP) haben wohl aussichtslose Listenplätze bekommen. Für Die Linke kandidiert Robert Binder, er war schon bei der Landtagswahl im März Kandidat seiner Partei.