Die Polizei hat im türkischen Izmir eine Trickbetrügerbande gefasst, die auch in Deutschland und in der Region Heilbronn-Franken am Telefon als falsche Polizisten aufgetreten ist. Angestoßen wurde die Aktion unter anderem durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Der Polizei Heilbronn ist in Zusammenarbeit mit Behörden im In- und Ausland ein Schlag gegen eine Bande von sogenannten "falschen Polizisten" gelungen: Die mutmaßlichen Trickbetrüger sollen im großen Stil Senioren in Deutschland um ihre Ersparnisse gebracht haben. 31 Tatverdächtige verhaftete die türkische Polizei bei einer Razzia in Izmir Anfang der Woche, darunter offenbar auch führende Köpfe der Bande. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden 1,5 Millionen Euro, 200.000 US-Dollar sowie fünf Kilo Gold, Uhren und illegale Schusswaffen gefunden. Die Behörden beschlagnahmten insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 50 Millionen Euro, melden türkische Medien. Wichtige Informationen für diesen Coup lieferte die Heilbronner Ermittlungsgruppe namens "Flic", die sich seit zwei Jahren um Betrugsfälle wie Enkeltrick und falsche Polizisten kümmert.

Gemeinsamer Ermittlungserfolg gegen Bande aus Izmir

Die Festgenommenen sollen von einem Callcenter im türkischen Izmir aus agiert haben und gelten als "Erfinder" dieses Trickbetrugs. Die Müncher Polizei ermittelt bereits seit 2017 gegen die Führungsköpfe des Callcenters in Izmir. Da die Bande im ganzen Bundesgebiet aktiv war, ermittelten die Heilbronner Polizisten zusammen mit Münchner Ermittlern und dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Der Kopf der Bande soll 2012 aus einem Gerichtsaal in Bremen geflüchtet sein und sich in die Türkei abgesetzt haben.

Betrüger machen immer wieder große Beute

Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn haben falsche Polizeibeamte im vergangenen Jahr einen Schaden von über 290.000 Euro verursacht. Auch in diesem Jahr sind mehrfach Menschen in der Region auf falsche Beamte am Telefon hereingefallen. Die Betrüger haben hunderttausende Euros erbeutet sowie Gold -und Silbermünzen.