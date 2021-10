In der Deutschen Eishockey Liga zwei haben die Heilbronner Falken ihr erstes Spiel der neuen Saison verloren. Sie mussten sich am Abend zuhause den Eispiraten Crimmitschau mit 1:5 geschlagen geben und sind nach dem ersten Spieltag Tabellenletzter. Crimmitschau ist an der Spitze. Rund 1.500 Zuschauer waren am Abend in der Halle. Morgen treffen die Falken auswärts auf Ravensburg. Die Partie beginnt um 18:30 Uhr.